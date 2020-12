¿Qué pasó con Instagram y por qué dicen que espía a los usuarios?

MÉXICO.- Una de las tendencias que se hicieron notar desde el domingo fue que Instagram actualizó sus políticas de privacidad para espiar a sus usuarios y observar sus reacciones.

De acuerdo con los rumores, el reconocimiento facial se utilizaría con fines comerciales, para presentar anuncios o cuentas que se apaguen más a los intereses de los usuarios.

Según varias personas en Twitter, la nueva política de privacidad de Instagram permite a la organización ver y analizar cosas a través de la cámara frontal, copiar su libreta de direcciones, registro de llamadas e historial de SMS y recopilar información de todo lo que busca en el sitio.

Si se va al apartado de políticas de privacidad y manejo de datos del usuario, la aplicación acepta que usa estos datos para mostrar contenido de mayor interés para los usuarios. Sin embargo, en ninguna parte menciona que se use la cámara frontal para este propósito.

En la sección de información legal de Instagram, podemos encontrar lo que monitorea la aplicación con fines publicitarios. En general, Instagram recopila la información y el contenido que proporciona el usuario, como su red de contactos, los hashtags que usa, su ubicación y afiliación con los productos. Así que selecciona el contenido publicitario que muestra según los intereses de los usuarios.

Sobre el reconocimiento facial, aseguran que la tecnología solo se usa para reconocer al usuario en el contenido multimedia.

“Usaremos la tecnología de reconocimiento facial para reconocerte en fotos, videos y experiencias de la cámara. En caso de que introduzcamos tecnología de reconocimiento facial en tu experiencia de Instagram, te lo informaremos previamente y podrás decidir si quieres que la usemos para ti”.

Al parecer todo es una “fake news”, a menos que lo hagan de forma secreta.

Dado que los usuarios de la aplicación rara vez leen los términos y condiciones detenidamente antes de presionar "aceptar", fue muy fácil para miles de personas creer el informe alarmante.

Incluso Madonna, no estuvo de acuerdo con la actualización de la app.

El espionaje es un tema muy controversial en apps y celulares. Hace unas semanas, por ejemplo, se reportó que TikTok lee las papeleras de sus usuarios.

Por su parte, el equipo de Relaciones Públicas de Instagram aclaró la actualización de sus políticas de uso en su cuenta oficial de Twitter.

“Hicimos algunos cambios en nuestros Términos para que sean más fáciles de entender; por ejemplo, proporcionamos un lenguaje más claro sobre cómo usamos los datos para personalizar los anuncios. Los puedes encontrar aquí y se aplican a todos ellos en Instagram ”, agregaron.

We made some changes to our Terms to make them easier to understand; for example, we're providing clearer language on how we use data to personalize ads. You can find them here (https://t.co/7cKfaLaKmn) and they apply to everyone on Instagram. (2/2)