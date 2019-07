¿Qué tomar en cuenta antes de hacer un hard reset?

Si estás leyendo este texto, seguramente es porque estás a punto de hacer un hard reset y no quieres pasar por malas experiencias, ya sea por prevención o por malos recuerdos.

En este contenido, te enseñaremos lo que debes tomar en cuenta antes de hacer un hard reset y después de este.

Está claro, que antes de realizar este procedimiento, es imprescindible tomar ciertas precauciones, pues no querrás encontrarte con alguna sorpresa inesperada.

Algunas consecuencias de no tomar en cuenta estos consejos son las siguientes:

• Pérdida de contactos.

• Pérdida de datos de aplicaciones.

• Daños en el sistema operativo.

• Imposibilidad de acceder a tu cuenta de Gmail y como consecuencia perder datos de restauración, contactos, datos de algunas aplicaciones que almacenan en tu cuenta, marcadores, contraseñas y muchas otras cosas más que pueden estar vinculadas al Gmail.



Como es obvio, es necesario tomar previsiones. No importa el escenario, seguro que no queremos perder información y que en la mayoría de los casos, solo poseemos en nuestro smartphone.



Consejos que debes tener en cuenta antes de hacer un hard reset:



Verificar las copias de seguridad de Whatsapp

Este paso es muy importante, pues de esta manera nos estamos asegurando que sea han estado ejecutando sin inconvenientes las copias de seguridad y así podemos restaurarla luego de configurar el celular.



Verificar que las fotos y otros archivos están en la tarjeta SD



Perder fotos por hacer un hard reset es muy usual, es por ello que debemos validar muy bien este paso para que no suframos este inconveniente.



Realizar copias de seguridad de los datos que no estén en la SD



Hay varias carpetas que por defecto no se guardan en la tarjeta SD. Dentro de esas carpetas tenemos las de Descargasy Capturas de Pantalla (Screenshoots). Es necesario ver cuáles son y hacer el respectivo respaldo.



Realizar copias de seguridad a los datos y configuraciones de las aplicaciones que lo requieran



De estas aplicaciones pudieran haber muchas, dentro de las más comunes tenemos los juegos, aplicaciones administrativas y contables de la empresa para la que trabajamos y otras aplicaciones de utilidades como la del teclado que tiene una base de datos de palabras de predicción de nuestras frases u otras similares.



Aplicaciones 2FA



Con este tipo de aplicaciones hay que tener un especial cuidado. A muchos les ha pasado que cuando formatean su smartphone no prestan atención a estas aplicaciones y tienen que sufrir la pena, muchas veces por desinformación.



Las aplicaciones 2FA, son aquellas que solo tienen utilidad en la instalación actual, es decir, si se desinstalan y se vuelven a instalar, aunque no formateemos el celular ya no nos serán de utilidad. Son muy utilizadas por plataformas que requieren validación en dos pasos, tal es el caso de Google Authentication.



Ratificar que los contactos estén en Gmail



Este paso parece sencillo y obvio, pero no solo basta con saber que nuestros contactos los tenemos en Gmail. Hay que estar seguros que no poseemos ningún contacto por fuera de nuestra cuenta de Google, puede ser que en algún momento nos hayamos equivocado y en el momento no le prestamos atención y hayamos olvidado que algún contacto puede quedar por fuera de nuestra cuenta.



Al verificar muy bien este paso, estaremos seguros al momento de realizar nuestro hard reset, pues nuestros números telefónicos estarán todos disponibles sin excepción.



Desvincular nuestra cuenta de Google antes de realizar un hard reset



Este paso es importante sobre todo si tenemos opciones de seguridad más estrictas al iniciar en nuestra cuenta de Google. Queremos evitar problemas futuros al iniciar el teléfono donde se nos pida una validación extra para la configuración inicial del dispositivo y no podamos cumplir este requisito.

Si este es el nivel de tu seguridad de tu cuenta de Google, recomendamos que entres a tu cuenta de Google y generes unos códigos para acceso en caso de necesidad o mucho mejor deshabilitar estos niveles extras de seguridad antes de hacer tu hard reset.



Verificar la carga de la batería del celular



Si es posible es mejor tener el celular conectado a la corriente durante todo el proceso o en su defecto no tener la carga por debajo del 80%.

Realizar una captura de pantalla de nuestras aplicaciones y configuraciones importantes o complicadas



Esto es importante para dejar todo lo que requerimos tal y como estaba.



Disponer de una conexión WiFi



Debido a que el proceso requiere una gran cantidad de datos móviles, es recomendable tener disponible una conexión WiFi.



Como puedes observar, es necesario seguir cada uno de estos consejos. Algunos son obvios, pero otros puede que se nos pase, como por ejemplo el de las aplicaciones 2FA.