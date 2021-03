"Queen: Rock Tour", juego para celulares por 50 años de la banda (Vídeo)

Queen lanzó su juego para celulares oficial.

El videojuego les llevará a través de la historia de la banda británica y los sitúa en lugares icónicos de su carrera.

Producción

En cuanto a lo técnico, el juego fue producido por Universal Music Group y la empresa desarrolladora de videojuegos de distintas plataformas, Gameloft.

El juego llamado "Queen: Rock Tour" basa su estilo puramente en experiencias de juego como Guitar Hero o Rock Band, la única diferencia es que en el catálogo de canciones solo se encuentra Queen.

Éxitos de la banda

Los jugadores pueden rotar y jugar en alrededor de 10 lugares distintos que representan los éxitos de los conciertos de la banda y pasearte entre 20 clásicos, los cuales incluyen Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We are the Champions, entre otros clásicos de la banda.

“Queen” ha lanzado el juego “Rock Tour” para Android e iOS. El juego es el primero en ser lanzado oficialmente por la banda y sigue la línea de clásicos como Guitar Hero y Rock Band. Mira el trailer del juego. 🎸🇬🇧👑 pic.twitter.com/2CuO1y9wjr — Lligo_Rock (@Lligo_Rock) March 1, 2021

El juego

Además puedes ir adquiriendo skins de disfraces reconocibles por los fans que los músicos utilizaron en algún momento de su carrera.

Mientras avanzas en el juego podrás ir desbloqueando trivia de la banda, además podrás ver fotos exclusivas del archivo de Queen.

De todo lo malo y de todo lo triste, algo que me alegra y me hace llorar bonito 🥺#Queen#QueenRockTour pic.twitter.com/nCI439D66x — Izzy (@SkateLifeIzzyT) March 2, 2021

Medio siglo de Queen

Este año, Queen cumplirá 50 años desde su debut como banda.

En este contexto, los británicos tenían intenciones de realizar un gran concierto para celebrar la mitad de siglo.

La pandemia

Sin embargo, por la pandemia, no será posible de realizar.

En cambio, para celebrar, en vez de dar un concierto masivo, la banda llevará pequeños conciertos a cada una de nuestras casas a través de este nuevo videojuego.

En sus zapatos

Los desarrolladores del juego dicen que esperan "poner a los jugadores en los zapatos de Queen en los puntos pivotes de la carrera de la banda".

Obviamente, los fans están deseosos de volver a ver a nuestras bandas favoritas en un concierto en vivo y bueno, quizás la versión animada de Freddie Mercury no es tan fiel, el juego sirve como una gran y entretenida distracción musical.

Con información de redes sociales y futuro.cl