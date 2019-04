MÉXICO.- El Doodle de este domingo está dedicado a la actriz de la época del “Cine de Oro”, Evangelina Elizondo, en el 90 aniversario de su natalicio.

Ilustrado por la artista Valeria Álvarez, el Doodle detalla las facetas en cine, teatro y televisión de Gloria Evangelina Elizondo López-Llera, quien nació un 28 de abril de 1929 en la Ciudad de México.

Destacada trayectoria

La primera aparición en cine de la actriz, quien además se dedicó a la pintura, el canto y la escritura, fue en la película “Las locuras de Tin-Tan”, con Germán Valdés en 1951 y luego actuaría en más de 75 películas, principalmente en comedias y musicales.

“No me gusta el drama en absoluto”, y “No quiero dramas en mi vida. Lo que siempre he querido es divertir al público, a quien debo mi carrera”, expuso en su momento Elizondo, quien también trabajó en el cine internacional en la película A Walk in the Clouds, en 1995, al lado de Anthony Quinn y Keanu Reeves.

La voz de Cenicienta

También fue elegida como la voz de Cenicienta en la versión en español del clásico de Disney y debutó en el escenario bailando en la producción de 1950 de Los de Abajo, así como en la opereta Mame y La Viuda Alegre, con Plácido Domingo.

A lo largo de su carrera, Evangelina Elizondo participó en varias telenovelas, y su personaje más icónico fue “Mamá Lena”, en la producción Mirada de Mujer. La actriz murió el 2 de octubre de 2017.

.- Con información de Notimex