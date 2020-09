¿Quién fue Jovita Idár y por qué Google dedicó un doodle?

MÉXICO.— Este 21 de septiembre, Google le dedicó un doodle a manera de tributo a la periodista Jovita Idár, quien nació un 7 de septiembre de 1885 en Laredo, Texas, EE.UU.

Jovita también fue una activista que luchó por defender los derechos de los mexicoamericanos a principios del siglo XX.

A #GoogleDoodle to celebrate Mexican-American journalist, educator, nurse, & activist Jovita Idár—a pioneer in the fight for Mexican-American civil rights at the turn of the 20th century.



→ https://t.co/fuogiluve4 pic.twitter.com/sCDuTWYT2Y