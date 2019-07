Rayquaza regresa a Pokémon GO, pero por tiempo limitado

MÉXICO.— Debido a que muchos se quedaron con las ganas de atraparlo, Niantic anunció que, el legendario pokémon Rayquaza, volverá al juego y muy pronto tendrás la oportunidad de enfrentarlo y atraparlo.

Por medio de una publicación en su sitio web, Niantic reveló que Rayquaza volverá a las batallas de Incursión el 21 de julio. Esta criatura estará disponible por 5 semanas, por lo que desaparecerá el 22 de septiembre.

❗❗ Rayquaza will soon be available to encounter in the world of Pokémon GO! ❗❗https://t.co/uQBGoVf3BM pic.twitter.com/6EdbFJdheX