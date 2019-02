Recomendaciones para aumentar el engagement en Instagram

Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más populares del momento, y es que más de ochocientos millones de usuarios en todos los rincones del planeta utilizan esta aplicación a diario. Sin embargo, para muchas personas Instagram es algo más que una simple red social, es una vía para alcanzar el éxito en Internet.

El individuo que publica entradas interesantes de manera asidua en su perfil de Instagram puede captar la atención de un gran número de usuarios, los cuales pueden convertirse en sus fieles seguidores.

En la actualidad existen diversas formas de incrementar el engagement, incluso a través de las publicaciones. A continuación se ofrecen algunas recomendaciones que ayudarán al individuo a ser todo un experto en marketing digital para esta red social.

Publicaciones de calidad

Los grandes protagonistas en Instagram son los vídeos cortos y las imágenes, y es que esta red social se caracteriza por ser altamente visual. De hecho, esto es lo que la distingue de las publicaciones en otras redes sociales, por eso es fundamental que las entradas en Instagram no sean las mismas que las publicadas en Facebook o Twitter, por ejemplo.

Las publicaciones del individuo han de ser de calidad con el fin de mantener e incrementar el engagement de su audiencia. Por lo tanto, tiene que dedicar tiempo y esfuerzo a los vídeos y a las fotos. Antes de realizarlos es fundamental que piense en la iluminación, en los ángulos y en otros muchos detalles.

Incluye algún tipo de llamado a la acción

Los textos que acompañan las fotografías y vídeos también son muy importantes, ya que gracias a ellos los usuarios pueden saber qué es exactamente lo que se les ofrece. Además, si son interesantes, también pueden aumentar el engagement.

Ideas de frases para instagram que ayudan al engagement incluyen verbos que llaman a la acción, como por ejemplo: “haz doble clic si te gusta”, “si te has quedado con ganas de ver más, accede a www…”, “menciona a algún amigo al que le suceda esto”, etcétera.

No intentes parecer algo que no eres

Cada marca o persona tiene su propia manera de conversar en las redes sociales. El individuo debe hallar la suya y seguirla, es decir, no tiene que intentar imitar a nadie, ha de ser el mismo en todo momento.

Aquel que no dispone de voz propia puede dar la impresión de que está forzando ser alguien que realmente no es, lo cual no atrae el interés de nadie, más bien espanta a la audiencia.

Para que el individuo pueda definir su voz, debe tener muy claro a quién pretende dirigirse y conquistar y cuál es el mensaje que desea transmitir, de esa forma le será mucho más fácil encontrarla.

Mantén actualizado tu perfil

Una de las mejores formas que tiene el individuo de demostrar a su audiencia que su perfil está siempre actualizado es manteniendo un calendario de publicaciones, incluso puede programar algunas de manera anticipada.

Hay que tener en cuenta que la organización es fundamental en cualquier red social si se desea conseguir un perfil exitoso, y en Instagram no iba a ser de otro modo. Además, definir una frecuencia a la hora de publicar ayuda a mantener el contenido al día.

Utiliza el mismo patrón en todas tus entradas

Con total independencia de que lo que se vaya a publicar sea un vídeo, un gráfico o una foto, es muy importante que el individuo mantenga el mismo patrón en todas sus entradas, ya que de esa forma la audiencia podrá reconocer fácilmente todas sus publicaciones. Se trata de un gran recurso de branding que refuerza la calidad de un perfil.

Estas son algunas de las prácticas que le ayudarán a mantener el mismo patrón en sus entradas: no cambiar demasiado los filtros, usar siempre las mismas fuentes al redactar, poner su logotipo, no variar mucho las paletas de colores, etcétera.

Tipos de entradas para tener éxito

El hecho de que en un post también aparezca la ubicación del usuario puede transmitir a la audiencia que la persona que lo ha publicado es dinámica y que sabe aprovechar muy bien el tiempo. Por lo tanto, añadir una ubicación es sinónimo de éxito, ya que genera un buen engagement.

El individuo también puede publicar una foto de cómo hace su trabajo. Lo cierto es que a muchas personas les gusta ver ese tipo de contenido exclusivo, y es que de ese modo se sienten especiales, lo cual sin duda alguna también aumenta el engagement.

Los vídeos son un recurso cada vez más utilizado en las estrategias de marketing porque son de gran ayuda para el engagement. Además, actualmente se pueden incluso realizar transmisiones en vivo. El Individuo solo tendrá que poner a prueba su creatividad. (I.S.)