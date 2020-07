A Tabata no querían adoptarla por ser ''negra''

A través de redes sociales se dio a conocer la historia de Tabata, una perrita de cinco meses que tras ser rechazada en adopción por varias personas –por no tener “pedigree” o ser “negra”- por fin encontró un hogar.

La historia fue compartida en Facebook por Leidy Gómez, quien se encarga de poner en adopción a varios canes en Colombia.

Leidy compartió varias imágenes de WhatsApp en el que ofrecía en adopción a la pequeña Tabada con sus vacunas y desparacitada, pero las respuestas que recibió la dejaron sorprendida y triste.

“¿No tienes más? Es que no me gustan negritas”, “¿solo la tienes a ella?”, “¿no tienes de color más clarito?” fueron algunas de las respuesta que recibió al compartir la imagen de Tabata a través de la app de mensajería.

La historia trascendió a Twitter, donde el nombre de esta pequeña mascota se convirtió en tendencia, ya que muchos no podían creer que la perrita fuera rechazada simplemente por su color.

q terror me da la gente que es selectiva hasta con el COLOR de sus mascotas !!!!! qué le pasa???? pic.twitter.com/rIpuZMsHW8

Dos cosas sobre Tábata.



Que te gusten los perros de un color y no de otro, no es racismo, es una preferencia y nada más.



Si quieres un perro de tu gusto, ve con un criador responsable e invierte. Adoptar no es para hacerte de un "perro fino" gratis, es para ayudar al animalito.