Abuela descarga Tinder y se compromete con un joven de 22 años

Sharon Hawkins es una mujer de 50 años que tras su divorcio decidió buscar citas en la aplicación Tinder, donde conoció a su hoy prometido Perry Hopstein, de 22 años.

La profesora de Carolina del Norte, cuya historia dio a conocer el Daily Mail, cuenta que tras su divorcio en 2015, decidió que quería volver a tener citas, por lo que descargó la aplicación de Tinder, sin tener mucho éxito, pues no había muchas opciones de su edad.

Recordó que en el último año que estuvo con su marido, se encontró a sí misma mirando a jóvenes de 20 años. De hecho, una de las razones de su divorcio se debió a que sentía que ya no encajaba con el padre de sus tres hijos y que necesitaba alguien que le pudiera seguir el ritmo a su dinámico carácter.

Entonces, el año pasado decidió bajar el rango de edad de la aplicación, y entonces apareció Perry, con quien hizo “match” y comenzó a platicar casi a diario. Una semana después se conocieron personalmente y descubrió que en realidad Perry era “un alma vieja”, con quien compartía varias cosas en común.

Aunque Sharon le dijo que era abuela, a Perry no pareció importarle. Tampoco le preocupó que la hija de la profesora fuera un año mayor que él, e incluso no tuvo reparo en aceptar las bromas que sus otros hijos le hacían al apodarle “niño”.

Reconocen que, a pesar de la buena química, ambos dudaron en que la relación funcionara por la diferencia de edades. Optaron por dejar de verse, pero los mensajes continuaron y se dieron cuenta que ya no podían estar separados.

La pandemia les dio la oportunidad de irse a vivir juntos, no sin antes Sharon conociera a los padres de Perry, quienes la acogieron con los brazos abiertos, a pesar de que tienen la misma edad que ella.

Aunque las personas en la calle suelen confundirlos con madre e hijo, y no se han salvado de recibir críticas hirientes, la pareja está tan decidida en estar junta que ya tiene planes de casarse este 2021, apenas la pandemia se los permita.

“No me importa un número tonto. Es la persona que es Perry de la que me enamoré profundamente”, sostiene Sharon, en declaraciones citadas por el medio británico.