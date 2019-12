Abuela se anunció en Internet para tener familia por un día

OKLAHOMA.— En internet es común encontrar todo tipo de anuncios, incluso los de personas que se rentan como compañía, sin embargo, encontrar uno de una mujer adulta mayor, puede ser un poco extraño, sobre todo si este anuncio es para solicitar una familia.

Tristemente esta noticia ha llegado a varios medios quienes han replicado la solicitud de una abuelita que se busca una familia por un día para no estar sola.

En Oklahoma (EE.UU) una mujer de la tercera edad se anunció este mes en una página donde se ofertan sillones, televisiones y otros artículos gratis.

El sitio conocido como Craiglist, fue el elegido por esta abuelita para solicitar la compañía de una familia.

En el anuncio la mujer coloco el siguiente mensaje:

‘¿Alguien necesita una abuela para Navidad?’…

“No tengo a nadie y realmente me gustaría ser parte de una familia. Puedo cocinar y cocinaré la cena. ¡Llevaré comida y regalos para los niños! No tengo a nadie y me duele mucho. Déjame ser parte de tu familia”, decía la conmovedora publicación.