Abuelitos construyen con materiales reciclados un carrusel para sus nietos

Una pareja australiana construyó un carrusel para que sus nietos pudieran disfrutar en casa y lo hizo utilizando elementos reciclados.

De acuerdo con ABC News, la pareja utilizó desde pedazos de un trampolín, partes de un secador de ropa y una fuente para pájaros para construir un carrusel con tres piezas en las que figura una locomotora, un carruaje y un tocador.

ROUND AND ROUND: An Australian couple built a charming merry-go-round for their grandchildren using recycled materials—such as trampolines, parts from a clothes dryer and a birdbath. https://t.co/sbOFF6dokx pic.twitter.com/GTDiqXzsUW