WASHINGTON, DC.— Un aficionado a los Nacionales de Washington, se hizo viral tras el Juego 5 de la Serie Mundial en Nationals Park. Su “hazaña” haber recibido un pelotazo en el pecho, y no soltar las dos latas de cerveza que tenía en las manos.

This man is a hero. Twitter please figure out who this guy is so we can reward him. #WorldSeries pic.twitter.com/suMtVECfXY