MÉXICO.— Ahora es más común ver pleitos en aulas escolares, pues algunos jóvenes y maestros no tienen mayor problema en ponerse a discutir frente al resto de los alumnos.

Un nuevo video se suma a estas situaciones que parecen estarse poniendo de modo, y que solo demuestran que la educación cada día va peor.

En este clip que está circulando en redes sociales se muestra cómo un joven y su maestra se encuentran en una discusión que llega a los gritos.

El video que está siendo muy comentado llegó a las redes sociales después de que unos jóvenes compartieran el momento cuando una maestra enfrentando a uno de sus alumnos, tras haber sido presuntamente maltratada por el estudiante.

En el clip se puede escuchar como la maestra grita, mientras que el alumno solo se porta indiferente y agrega algunas palabras.

Sin embargo, en el video no se logra escuchar lo que el joven le responde, aunque si es visible la actitud indiferente.

En una parte del video la maestra con insultos y gritos dice que no tiene derecho el chico a amenazarla.

No me amenaces, no tienes derecho a amenazarme, me haz humillado de una y muchas formas y todavía me amenazas", dice la profesora



Amenaza es decirme 'cuidado como me habla', ya me cansé de ti, de tu maltrato, yo soy tu mayor, tu maestra, entonces no tienes derecho a humillarme", añadió.