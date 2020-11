Naturaleza: Anguila atraviesa el cuello de garza para escapar

ESTADOS UNIDOS.- Sam Davis, un fotógrafo aficionado de Maryland, captó una escena inusual en la que una anguila se liberó de una garza que la devoró, perforando la garganta del ave. El animal logró escaparse por su cola puntiaguda, que es parte de su defensa natural para evadir el peligro.

The old adage, 'Be careful what you eat!' holds true for this #heron after devouring a #snake eel that burrowed out of the bird - Sam Davis photographer captured the image - Article at LadBible https://t.co/MwXwOqhgAZ - #NaturePhotography - Appreciated by @narrativelens pic.twitter.com/O8lDhJrK4f