Azafata es rechazada por su talla: su denuncia se vuelve viral en redes

Una mujer llamada Alba Nevado Nieto denunció a través de las redes sociales sentirse discriminada después de que una empresa la rechazó para trabajar en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) por no encajar en el uniforme que debía vestir durante el evento.

La afectada, una empleada española, usa habitualmente una talla 46 y la agencia de azafatas que la contrató parael evento en Madrid, España, sólo le proporcionó una 42 y no le ofrecía ninguna otra opción.

Denuncia en redes

Alba decidió explicar su historia en un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram “para que ninguna mujer tenga que volver a pasar por esto”.

Cansada de la discriminación

“¡Estoy harta! En pleno año 2021 y siendo una época marcada por el supuesto aprendizaje del ser humano tras la vivencia de la pandemia, me he visto rechazada por mi talla y peso”, escribió Alba en su perfil junto a la secuencia en la que aparece visiblemente afectada explicando su historia.

No encaja con el perfil

La joven aseguró que, tras la formación previa para estar en Fitur, le dieron un vestido de falda y chaqueta de talla única que no le iba bien.

Ella se lo comunicó a sus jefes y estos le ofrecieron una talla 42 o un traje negro como selección, pero ninguna de estas dos opciones le valían porque también le quedaban pequeñas.

Alba se queda sin trabajar en #FITUR como azafata porque no tenían talla 46 de traje. Desgarrador escucharla. Ella NO es el problema, sino la imbecilidad que todavía está instalada en ciertos entornos profesionales. #igualdad https://t.co/jNmc4ycgQw a través de @FacebookWatch — Pau Solanilla (@PauSolanilla) May 21, 2021

Situación injusta

Finalmente, le dijeron que no tenían vestidos para personas de su estatura y la mandaron para casa porque no podía trabajar sin uniforme, sin más.

Alba Nevado considera que se trata de una situación injusta porque se siente plenamente cualificada para el empleo, replicó espanol.yahoo.com.

“Como si mi imagen fuese lo único que sirviera para trabajar en un puesto para el que sé que soy lo suficientemente válida”.

"La del problema"

Una de las cosas que peor le afectaron es que los responsables de la empresa se refirieron a ella como “la del problema”, tal y como comentó desolada.

“Como si tener una talla 46 fuese un problema”, añadió Alba en las imágenes que llevan ya cerca de un millón de visualizaciones en Instagram.

Rechazada y juzgada

“No me había sentido así de mal, así de juzgada y así de rechazada desde hace muchísimo tiempo. Me parece tan sumamente injusto lo que me acaba de pasar que no quiero que le pase a nadie más, de verdad. El problema lo tienen ellos, no yo”, concluyó la chica.

Reacciones en redes

Tras observar la repercusión del vídeo en las redes sociales, la agencia de azafatas Best Way se puso en contacto con ella para ofrecerle disculpas y para que se incorporarse al trabajo con un uniforme distinto, algo que ella rechazó porque no se siente en condiciones físicas ni psicológicas para trabajar de cara al público.

No es la primera ocasión que un sobrecargo sufre discriminación por alguna condición física y/o preferencia sexual diferente.