"Baby Yoda" y el iPhone 12 los regalos más deseados de Navidad

"Baby Yoda" y el iPhone 12 se convirtieron en tendencia de redes sociales porque muchos se quedaron esperándolos.

MÉXICO.— Por medio de redes sociales, varios mexicanos han presumido el regalo que Santa les trajo. Mientras que otros han expresado su "tristeza" por no haber recibido lo que tanto deseaban.

Entre los regalos que se convirtieron en tendencia de Twitter y otras redes debido a su popularidad fueron el personaje del momento: "Baby Yoda" o "Grogu" como realmente se llama, y el costoso iPhone 12.

Este tierno personaje que hizo su aparición en la serie de Disney ‘The Mandalorian’, podría convertirse en un nuevo símbolo de la Navidad, pues en Twitter se puede ver cientos de fotos de usuarios colocando a "Baby Yoda" como parte esencial de su decoración navideña.

Además, el personaje despertó el espíritu navideño de miles, quienes compartieron su foto al lado de un "Baby Yoda" con gorrito de Santa y hasta cola de gato.

También quiero presumir a mi #babyyoda que me lleho esta navidad. Pero no me lo trajo santa, si no mi novio. 😍 pic.twitter.com/F9tunrJ9Qz