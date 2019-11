YUCATÁN.— Así como las redes sociales muchas veces han servido para criticar y comentar alguna noticia, también son un medio de gran ayuda cuanto se necesita encontrar a un ser querido.

Esta fue la razón por la cual una mujer de la capital del Estado, decidió usar Facebook para pedir la ayuda de la comunidad. Y así poder encontrar a “Leonora”, su mapache.

Elizabeth, la dueña de la mascota, ha colocado en Facebook una publicación donde describe cómo es la mapachita, dónde y cuándo se extravió; además de teléfonos para enviar alguna información.

En la publicación también da algunas advertencias para evitar posibles accidentes, ya que aunque se lee que “Leonora” es muy tímida, podría estar asustada, y por lo tanto ser agresiva.

El día martes se extravió Leonora una mapachita que ha nacido en cautiverio y no puede valerse por sí sola. Es muy tímida, muy nerviosa y asustadiza. Por favor si la han visto o alguien la tienen en resguardada comuníquese conmigo, no es fácil cuidarla y necesita muchos cuidados especiales y paciencia. Todos los que me conocen y la conocen saben lo mucho que la amo y la cuido con mucho amor.