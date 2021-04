Carta viral: Profesor pide a papás no pensar solo en calificaciones

MÉRIDA.-En redes sociales se empezó a compartir una carta que, presuntamente, escribió el director de un colegio de educación secundaria en España. En la misiva, le pide a los padres de familia que si sus hijos no obtuvieron buenas calificaciones, por favor “no les quiten la dignidad y la confianza en sí mismo”.

La publicación original apareció en la cuenta de Twitter @s_juanpe y la firma Amalio Gutiérrez Álvarez. El origen, aunque muchos creen que es reciente porque su significado parece atemporal, es una publicación en Reddit publicada en 2017,

La carta viral del director Gutiérrez Álvarez narra una situación que experimentan muchos alumnas y alumnos ante los exámenes: la tensión y el nerviosismo. Por esto les pide a los papás que sean pacientes con ellos.

“Entre los estudiantes que se presentarán a los exámenes hay un artista que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor al que no le importa la historia o la literatura, hay un músico cuyas notas de física no le importan. Si su hijo o hija saca buenas notas, ¡genial! Pero si no lo hace… por favor, no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo. Dígale que no pasa nada, ¡es solo un examen! Sus hijos están hechos para proyectos mucho más importantes en la vida”.

Especialista en educación opina sobre la carta

El medio Animal Político entrevistó a Reggio Emilia, una especialista en educación, quien aseguró que hay métodos que se enfocan más en que en los niños construyan el conocimiento a partir de su entorno. Para el medio citado, detalló que cada niño tiene su talento que lo llevará a ser un profesionista feliz.

Por su parte, la SEP publicó recientemente que trabaja en nuevos criterios para evaluar a los estudiantes, en los que las calificaciones numéricas no sean lo más importante.

En el contexto actual, la pandemia ha significado un cambio en los modelos educativos, en los que ya no solo importa el trabajo en el aula, sino también la interacción virtual y cosas que los estudiantes no pueden controlar, como la conexión a internet y el acceso a los recursos tecnológicos. En ese sentido, los especialistas proponen considerar siempre la situación de los alumnos antes de emitir una calificación final.

