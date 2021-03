Cascada de críticas en redes contra la youtuber Yosstop

CIUDAD DE MÉXICO.- La youtuber Yosstop fue denunciada formalmente por Ainara “S”, una joven que a sus 16 años fue expuesta de forma pública por la creadora de contenidos y recibió ataques constantes que la afectaron significativamente durante los siguientes años.

El comunicado de Schütte & DelsolGojon, firma de abogados que representa a Ainara, menciona que, además de los cinco hombres que agredieron a la joven, “una famosa youtuber autodenominada ‘feminista’” había aceptado el delito de pornografía infantil.

Los internautas identificaron de inmediato que se trataba de Yoseline Hoffman, mejor conocida en el mundo de Youtube como Yosstop, a quien se le acusa junto con Patricio “A” de cometer ese crimen en agravio de una menor de edad por compartir y almacenar imágenes íntimas.

Los usuarios de redes sociales mostraron su apoyo a Ainara y arremetieron en contra de la youtuber que en un comunicado aseguró que se inmiscuía en un delito que no había cometido.

Ainara. La niña que humillaste, monetizaste por su violación, la que difundiste y almacenaste su vídeo, desde el 2018-21 lidio con sentirse culpable por actos que no podía resistir por estar en estado de ebriedad. Y NO, LA CONSECUENCIA DEL ALCOHOL NO ES UNA VIOLACIÓN pic.twitter.com/jjqUJkRNdd