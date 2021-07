Celebra su divorcio con música de banda y se hace viral en redes (vídeos)

Los divorcios aumentaron en los últimos años y en este suceso siempre hay uno de las dos personas en una relación que cuando termina le duele menos.

Así lo dejó a ver un hombre de Coahuila, quien tras firmar el acta contrató una banda para celebrar.

A través de Facebook se dio a conocer el vídeo en el que la persona se ve junto a una banda a fuera de las instalaciones de registro civil que celebra la separación con su pareja.

“Muchos han tratado domar este potro, más no me he dejado”, se escucha cantando al hombre en todo pulmón.​