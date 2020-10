Celebra sus 70 años con una fiesta temática del actor Park Seo Joon

El cumpleaños de una mujer filipina está causando furor entre las fanáticas del K-Pop, ya que para celebrar sus 70 años de vida decidió realizar una fiesta temática del actor Park Seo Joon.

En realidad, la idea de esta fiesta en casa fue ocurrencia de los hijos de la cumpleañera, quienes sabiendo del gusto de su madre por este actor de dramas (doramas) surcoreanos, decidieron sorprenderla mandando a imprimir la imagen a tamaño natural del actor.

La cumpleañera al lado de la imagen a tamaño natural de Park Seo Joon. Imagen tomada del Facebook de su hija Mel Galarrita

En la decoración también se incluyeron cupcakes con la imagen del actor impresa en fondant, así como plantitas con la imagen de Seo Joon pintadas en las macetas.

Los cupcakes y galletas con la imagen de Park Seo Joon impresos. Foto de Facebook

Mel Galarrita Menes, hija de la festejada, fue la encargada de compartir en Facebook las imágenes de esta celebración.

Ante los mensajes que le llegaron desde varias partes del mundo, decidió compartir los detalles del día especial de su madre.

Fanática de los dramas coreanos

Explicó que no hubo invitados, por lo que lamentablemente no todos los hermanos pudieron reunirse con ella para abrazarla y felicitarla, debido a la pandemia del Covid-19 que los mantiene alejados. No obstante, toda la familia estuvo presenta a través de Zoom.

El hermano que vive con su madre fue el encargado de preparar la sorpresa, que dejó encantada a la septuagenaria, quien es una verdadera fanática del actor; tanto así que asegura que aprendió coreano para no esperar por los subtítulos de sus doramas (telenovelas).

Mel compartió el fanatismo de su madre por el actor surcoreano. Foto de Facebook

Además, la mujer también tiene un cuadro de fotografías del protagonista de la serie “Itaewon Class” (Netflix), encima de la cabecera de su cama, en la que también hay almohadas con el rostro del actor.

Park Seo Joon: ¿quién es?

Park Seo Joon es un cantante, actor y modelo de Corea del Sur, tiene 31 años y su carrera se remonta desde 2012 con el drama juvenil “Dream High”.

Este año estrenó a través de la plataforma de Netflix “Itaewon Class” que tuvo un buen recibimiento.

También tiene una participación especial en “Record of Youth” (2020), disponible también a través de Netflix.