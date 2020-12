Chumel Torres se burla de Salinas Pliego; éste le responde y él ¿se retracta?

Chumel Torres es objeto de burlas en redes sociales, luego de la respuesta que dio al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien respondió a un meme del youtuber en Twitter.

El meme de Chumel responde a los vídeos que el dueño de TV Azteca y Elektra compartió en redes sociales sobre las cenas que actualmente está ofreciendo con motivo del cierre de año.

De mis cenas de fin de año... esta con el equipo de Myst y el @patoborghetti es de las mejores que he tenido 😌👍🏼 pic.twitter.com/k0NN9gYnzs — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 9, 2020

En dichos vídeos y fotografías se puede apreciar que no hay protocolos de sana distancia ni uso de cubrebocas.

COMIDA DE NAVIDAD 🎄 TOTAL PLAY.



Hoy nos reunimos a comer para celebrar un gran año de @totalplaymx, la mejor empresa de Internet y TV de HD.



“La vida solo se vive una vez y es un riesgo vivirla, un riesgo que vale la pena” 😌.



¡Sin miedo y con confianza en el futuro! pic.twitter.com/BJckDOc0lU — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 11, 2020

El meme que ''ofendió'' a Salinas Pliego

Torres utilizó un meme para opinar sobre el asunto:

Salinas Pliego be like: pic.twitter.com/WvUNFjLCLg — Chumel Torres (@ChumelTorres) December 9, 2020

No obstante, el empresario no tardó en responder al meme, cuestionando al titular de “El Pulso de la República” el por qué no lo había etiquetado y si podía ayudarlo con algo, aunque aparentemente se negó a darle trabajo.

No, nada. Todo cool. ✌🏼 — Chumel Torres (@ChumelTorres) December 10, 2020

En respuesta, el también standupero contestó simplemente “No, nada. Todo cool”, lo que generó motivos de burlas entre los internautas.

Muchos de los usuarios aseguran que no tuvo el valor de sostener su mofa hacia el empresario, toda vez que ha increpado hasta al propio presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia.