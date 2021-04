Método con el que una mujer descubrió infidelidad se vuelve viral

Nadia Essex se volvió viral en Reino Unido por aparecer como experta en relaciones en el reality show Celebs Go Dating en el que participó de 2016 a 2018. Luego de eso ha tenido participaciones en otros programas, aunque se ha mantenido en el foco público gracias a sus redes sociales, a través de las cuales dio a conocer cómo fue que se enteró de que le estaban siendo infiel.

La influencer, de 39 años, reveló la historia al responder a un vídeo en el que una usuaria le pide que cuente el momento exacto en el que terminó su relación. En su respuesta, Nadia explica que su reloj inteligente FitBit la alertó sobre una actividad extraña en las primeras horas de la mañana.

"Cuando mi ex novio llegó a casa después de salir por la noche, me desperté por la mañana y pensé en prepararle el desayuno. Entonces recibí una notificación en mi FitBit, el FitBit que habíamos sincronizado juntos, que mostraba que entre las 2 am y las 3 am de la mañana pasada, había quemado más de 500 calorías".