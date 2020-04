¿De qué novela surgió la frase "que linda te ves trapeando Esperancita"?

MÉXICO.— En redes sociales, se ha popularizado un audio que dice "que linda te ves trapeando Esperancita"… y aunque muchos son los usuarios que la han utilizado, en videos, imágenes y memes, poco saben de dónde surgió.

Algunos usuarios han asegurado que esa frase, es de alguna novela en la que de seguro actuó Thalía, pero lo cierto es que este audio no pertenece a ningún melodrama.

Aunque muchos han jurado que lo escucharon en alguna novela, la realidad es que el audio que ahora se ha convertido en el favorito de miles de usuarios, surgió de la mente de un influencer.

A través de una conversación en Twitter, se comprobó que Juanda ideo este audio como parte una maldad que le hizo a su pareja, y que quedó grabada en un divertido video.

En el clip donde se utilizó por primera vez el divertido audio, el influencer sostiene un vaso en las manos, detrás se observa a su pareja trapeando.

De pronto Juanda tira el contenido del vaso; ante este acción su pareja muestra una cara de molestia.

Este es el video original de Esperancíta uwu casi no lo encuentro ajshjsjs fue hace casi un año, no es de ninguna novela, me inventé cualquier estupidez mientras Camilo trapeaba y sonaba música dramática de fondo xd pic.twitter.com/M4GXAr8lTM

Este video pronto se replicaría cientos de veces hasta convertirlo en el más viral. Y aunque muchos usuarios han aportado o modificado algunas cosas para darle su toque personal, hay algo que nunca cambia:

La frase de: “Qué linda te ves trapeando, Esperancita, pero te faltó aquí, maldita criada”.

Aquí te dejamos algunos de los más divertidos y que se han vuelto en los virales de las redes sociales.

No me hice Tik Tok (todavía) pero no podía dejar de hacer el "que linda te ves trapeando esperancita" live.



Si algune tiene asilo para mi manden DM xq real no se donde voy a dormir esta noche, estoy segura que mamá ya me preparó las valijas para echarme de casa 😂 pic.twitter.com/U6zbYItpXu