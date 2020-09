Emprendedor mexicano vuelve viral la reacción de Yuya (vídeo)

MÉXICO.- Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, se volvió tendencia porque un usuario en Twitter exhibió su gesto hacia un emprendimiento mexicano.

Adrián Garza, el joven emprendedor, narró a través de su cuenta de Twitter que la reconocida youtuber apoyó su marca y la publicó en sus redes sin que alguien se lo pidiera.

Adrián y su novia iniciaron su empresa de lentes de sol y ninguno pensó que lograrían enamorar a la joven empresaria.

En un hilo de Twitter, el joven relató como contactaron a muchos “influencers” y que la experiencia no fue positiva, pues algunos no les respondieron y otros les compartieron cuánto cuesta hacer una mención en sus redes, solicitando cantidades imposibles para los emprendedores.

Revisando las notificaciones de su marca, Garza descubrió que Yuya le había dado varios "likes" a sus fotos. Primero pensó que se trataba de alguna cuenta de un fan, pero luego verificó que era su cuenta.

Los emprendedores contactaron a Yuya y le hicieron llegar algunos modelos de sus lentes. Para su sorpresa, la youtuber les contestó inmediatamente y se mostró muy feliz de haber sido considerada por la marca.

Un día random (un mes después de haber lanzado la marca) estaba viendo las notificaciones de ig para ver likes, follows, menciones, etc y de la nada me aparece que YUYA NOS LIKEÓ VARIAS FOTOS 🤯 obviamente me meti al perfil porque dije NI DE PEDO ES LA CUENTA REAL, pero si era!!! pic.twitter.com/1gdKi2JSOg