Enfermera muestra su deterioro al luchar contra el Covid (fotos)

No cabe duda que los profesionales de la salud son los verdaderos héroes en esta pandemia, pues todos los días luchan contra el coronavirus y exponen su salud por la de otras personas.

Recientemente, el tuit de Kathryn, una enfermera de 27 años que vive en Tennessee, se volvió viral al alcanzar un millón de reacciones.

La enfermera compartió sus fotografías con la descripción “cómo empezó y cómo va”, dejando ver cómo ha cambiado físicamente en estos últimos ocho meses. En otros mensajes, la joven aseguró que la gente debe de cuidarse a ellos mismos y también a quienes les rodean. Asimismo, destacó que su trabajo es su pasión, pero deseaba mostrar cómo es realmente la enfermería en tiempos de pandemia.

How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B — kathedrals🇺🇸 (@kathryniveyy) November 22, 2020

La explicación tras las fotos virales

"El sábado por la noche estaba en medio de un turno, acababa de salir de la habitación de un paciente y de quitarme todo el equipo de protección. Tenía la imagen en mi cabeza de la graduación y quería mostrar la diferencia que pueden hacer un par de meses y la realidad de ser enfermera en la pandemia", narró la enfermera para el diario Metro.

El antes y ahora de otros especialistas

La publicación alentó a otros especialistas en la salud a compartir su antes y ahora al luchar en el primer frente contra este virus que azota al mundo.

How it started How it's going pic.twitter.com/KsshLDwU3M — Sarah, RN (@shesinscrubs) November 24, 2020

How it started —> how it is now pic.twitter.com/2GgQlkkxUA — Circus Nurse (@circus_nurse) November 24, 2020