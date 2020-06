Enfermeras lanzan "convocatoria viral" para escépticos del Covid-19

ARGENTINA.- Dos enfermeras en Argentina causaron revuelo con un mensaje que se volvió viral en redes sociales, pues actualmente hay una corriente de escépticos del Covid-19 a la que se sumó incluso el cantante Miguel Bosé.

A pesar de que la enfermedad ya cobró cientos de miles de vidas alrededor del mundo, hay personas que creen que el Covid-19 es un invento de los gobiernos y que las vacunas son chips para controlarlos, información que la situación actual se ha encargado de desmentir.

Lo que sí es una realidad es que los profesionales de la salud están al frente de la batalla contra el Covid-19 y luchan por salvar vidas, es por ello que dos mujeres escribieron un mensaje para los escépticos.

“Se solicitan voluntarios que no crean en Covid-19. Actividades: traslados de pacientes, traslados de obitos (cadáveres), aseo. Pd. Como no es real no se les dará equipo de protección. Atte: Equipo de salud”, escribieron las argentinas.