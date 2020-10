"Fake Melania", una teoría tras la foto de Melania Trump sonriendo

¿Es o no es Melania Trump?

ESTADOS UNIDOS.- Una foto de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en la que sonríe con su esposo mientras suben al helicóptero presidencial Marine One, se volvió viral porque los usuarios señalaron que “esa no es Melania”, sino una doble.

“Fake Melania”

La red social se inundó de memes y bromas y la etiqueta “Fake Melania” se volvió una tendencia en Twitter.

La teoría de conspiración sí es real

Vivimos en el auge de las teorías de conspiración y, aunque parezca increíble, sí hay una que señala que reemplazaron a la primera dama de Estados Unidos. En 2017 surgió el rumor de que Melania fue sustituida por un doble de cuerpo y que no se sabe si la real está muerta o se retiró de la vida pública. Los seguidores de esta teoría (sí, tiene seguidores), señalan que las dimensiones corporales y el comportamiento entre la Melania real y la sustituta son distintos.

Aquí te dejamos algunas de las reacciones a "Fake Melania".

"No estaba seguro de lo de #FakeMelania hasta que vi las fotos. Mire con atención: la corbata, el cabello, las gafas y la boca. Definitivamente es otra persona".

Was uncertain about the #FakeMelania thing until I saw the photos. Look carefully - the tie, the hair, the glasses and the mouth. It's definitely someone else. pic.twitter.com/mnCoGVxkOz — Otto English (@Otto_English) October 25, 2020

"Ahora se están volviendo más descuidados con las falsas Melanias. Si miras con atención, puedes decir que es un sustituto".

They’re just getting sloppier now with the fake Melanias. If you look carefully you can totally tell that’s a stand in.

#FakeMelania pic.twitter.com/XiJmqUrJr9 — Amanda (@Pandamoanimum) October 25, 2020

"Todos podemos decir que no es ella. No creo que ya lo estén intentando. #FakeMelania".

We can all tell thats not her. I don't think they're even trying anymore. #FakeMelania pic.twitter.com/mngMqoTgPa — Ray Bradshaw (@comedyray) October 25, 2020

"#fakemelania no soy un experto pero el cabello es un poco diferente ...."

#fakemelania im not an expert but the hair is a bit diferent .... pic.twitter.com/pmxQHihRYA — Juan donaire (@Juanjelondon) October 25, 2020

"Estoy cansado de toda esta mierda de conspiración.Definitivamente es ella #FakeMelania".

I'm tired of all this conspiracy crap.

It's definitely her #FakeMelania pic.twitter.com/h25dHTzM7t — joe heenan (@joeheenan) October 25, 2020

¿Qué Melania fue la más convincente?