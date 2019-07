Fans de Dragon Ball rompen Récord Guinness con “kamehameha”

México.— Los fans de Dragon Ball concentraron toda su energía para lanzar de manera simultánea un “kamehameha”, técnica de combate con la que lograron imponer un nuevo Récord Guinness.

Ladies & Gentlemen, the official Guinness World Record attempt for the WORLD’S LARGEST KAMEHAMEHA, lead by @SeanSchemmel!!! 🐲👐💥 pic.twitter.com/KKbPRHSA7O — Toei Animation (@ToeiAnimation) 17 de julio de 2019

¿Cómo es un “kamehameha”?

Es una técnica de ataque destructivo, que a simple vista no parece tan amenazadora, pero que es muy poderosa, sobre todo cuando Gokú lográ que los humanos ayuden con su “ki”.

Este ataque también lo hacen el “Maestro Roshi”, y lo han aprendido personajes como “Krillin” y “Yamcha”; los hijos de Gokú, “Gohan” y “Goten”; así como “Trunks”, “Videl”, “Tenshinhan”, entre otros más.

Un “kamehameha” para celebrar los 30 años de Dragon Ball

En el marco de la Comic Con de San Diego, los seguidores del anime japonés imitaron los movimientos de la técnica ficticia creada por el maestro “Kame Sen’nin” y que “Gokú” aprendió.

La cita fue en Dragon Ball Adventure 2019, donde se reunieron 786 personas, algunos de ellos cosplayers, que al juntar su ki (energía vital cósmica) lograron romper la marca anterior, en la que 250 fans replicaron el popular movimiento del personaje.

La casa distribuidora de la obra de Akira Toriyama convocó a los fans a reunirse y celebrar de esta manera el 30 aniversario de Dragon Ball.

Dragon Ball cumple tres décadas

El 26 de febrero de 1986, hace 33 años, comenzó a transmitirse en televisión Dragon Ball, la adaptación del manga homónimo de Akira Toriyama. Sin embargo, en México, la serie se estrenó en 1993.

Este anime está basado en la fábula tradicional japonesa Viaje al Oeste, con el Dios mono Sun Wukong como protagonista.

Tras su éxito, se realizaron varias sagas, entre ellas Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y Dragon Ball GT.

Al paso de los años la serie y sus personajes se han convertido en un iconos de la cultura pop.