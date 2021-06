Joven invita a cumpleaños en TikTok y su fiesta se vuelve "Proyecto X"

CALIFORIA.- Tiktok se volvió una de las redes sociales favoritas de los jóvenes. Recientemente se viralizó el vídeo de Adrián López, quien creó un vídeo para invitar a las personas a su fiesta. Sin embargo, cuando lo subió nunca imaginó el alcance que tendría y que más de dos mil personas llegarían por su llamando, en un caos que terminó con la presencia de la policía. Esta es su historia.

De acuerdo con The New York Times, Adrián López estudia la secundaria en California y su invitación para celebrar su cumpleaños en Huntington Beach se volvió viral. En un volante se mencionaba la fecha, hora y lugar para el evento.

Para los medios, el joven dijo que solo quería entregar la invitación a sus compañeros, pero, Yahir Hernández, amigo del festejado, publicó los datos en Snapchat y luego en su cuenta personal de Tiktok.

El vídeo fue blanco de memes y hasta varios “influencers” reaccionaron. . Así, para el fin de semana del evento planeado para el 22 de mayo, los videos de Tikttok con el hashtag #adrianskickback habían atraído casi 280 millones de visitas.

Sin embargo, los jóvenes organizadores se empezaron a poner nerviosos cuando vieron que había gente publicando sobre vuelos desde diversas partes del país solo para asistir a la fiesta.

Fiesta masiva y caos

El viernes por la noche, un día antes de la fiesta, unas mil personas llegaron a Huntington haciendo que la policía cerrara el lugar.

López y Hernández, los dos jóvenes, tuvieron una nueva idea. Se acercaron con un organizador de evento para rentar un lugar, esta vez en Los Ángeles, en donde realizar la reunión. Según NYT, se asociaron con la tienda de zapatos y ropa Cookies N 'Kicks para vender, por 40 dólares, boletos para el evento, y cambiaron la ubicación a un espacio que se revelaría poco antes de la fiesta.

Lol TikTok took the video down. Last night at Adrians kickback in Huntington Beach #adrianskickback #Cali pic.twitter.com/dluoNYm7OD — Jeryn (@GizmoJA) May 23, 2021

El sábado, una gran fila esperaba por sus boletos.

Youtubers, tiktokers y otros influencers comenzaron a realizar transmisores en vivo. Incluso, un creador de contenido de 14 años conocido como Donlad, que se autodenominó “el niño más rico de Estados Unidos”, rentó una limusina para llevar a López, Hernández y sus amigos a Los Ángeles.

Al final la dirección nunca se compartió oficialmente, pero se filtró y, a la medianoche, una multitud se había presentado en el lugar. Eso provocó que un oficial de policía tomara la decisión de cerrar el lugar. Para entonces, López había eliminado todo su contenido de las redes sociales en un esfuerzo por controlar el evento. Pero el daño ya estaba hecho. Mientras tanto Hernández pasó la tarde del domingo tratando de disipar la idea de que la fiesta era una estafa y organizó reembolsos para aquellos que habían comprado boletos.

¿Qué pasó en la primera ubicación?

Mientras tanto, muchas otras personas no se habían enterado de que el evento se había trasladado a Los Ángeles y la multitud comenzó a crecer en Huntington Beach.

Alrededor de 2 mil 500 adolescentes llegaron a la playa listos para una fiesta. Muchos comenzaron a salirse de control, escalaron un asta de bandera, se subieron a los semáforos, detonaron fuegos artificiales.

Cuando la policía comenzó a tratar de dispersar a la multitud, la situación se puso violenta. Rompieron el parabrisas de una patrulla y algunas personas arrojaron botellas y otros objetos a la policía que comenzó a disparar balas no letales contra la multitud. En total, 178 asistentes fueron arrestados.