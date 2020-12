Fotógrafo rompe en llanto por el rechazo de su madre (vídeo)

MÉXICO.- La madre del fotógrafo mexicano Henry Jiménez desaprobó su boda gay en un vídeo que se volvió viral.

El joven de 21 años compartió en sus redes la grabación en la que invitó a su madre a la boda, pero ella la rechazó por su orientación sexual y le recordó que estas decisiones no van acorde “con su educación”.

“Te quiero invitar, pero sé que tú no apruebas que me vaya a casar con mi novio”- Ante la noticia, la mujer rechazó la propuesta. “No creo que me estés diciendo la verdad. ¿Tú sabes que eso es pecado para los ojos de Dios? ¿Lo sabes?”, subrayó.

“El día que me muera, tú me vas a matar porque siempre estoy pensando en las cosas que has hecho mal. Eso es malo”.

El vídeo del fotógrafo ya apareció incluso en medios internacionales.