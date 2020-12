Freddy Mercury da clases gracias a ingenioso maestro (fotos)

CHILE.- Las clases virtuales han obligado a los docentes a innovar en sus lecciones. Este es el caso de Carlos Wormald, un profesor de Lenguaje en la Escuela Las Américas Justo Valladares en la ciudad de Antofagasta, Chile.

El maestro Carlos ya es tendencia por sus cosplays y tiene personajes como Willy Wonka, Darth Vader, Harry Potter, entre otros. Trajes que, además, confecciona el mismo.

Fotos: redes sociales Fotos: redes sociales Fotos: redes sociales Fotos: redes sociales ❮ ❯

Los alumnos no querían participar

En una entrevista para The Clinic, dijo que sus alumnos no querían encender la cámara al principio de las clases. “Revisé los contenidos del sexto básico para ver si venía algo donde pudiera innovar, quería conseguir una clase más entretenida y llamativa”.

Cuando tocó la lección de ciencia ficción, el profesor se disfrazó de Darth Vader y dejó que "él diera la clase". A sus estudiantes les encantó, así que decidió empezar a confeccionarse más trajes.

“Es por eso que me muevo de esta manera y trato de ser lo más proactivo que puedo. Creo que el profe típico, serio y que se limita a dar órdenes no va conmigo. Los profes no debemos olvidar que trabajamos con niños”, dijo al medio citado.

El innovador maestro también resaltó que creará su canal de Youtube para enseñar lenguaje.