Fundador de la red social Twitter subasta su primer tuit

“Estoy creando mi cuenta Twttr”, tuiteó el fundador de la plataforma el 21 de marzo de 2006.

Ahora, ese tuit, el primero del director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, en la red social está a la venta.

Ayer viernes, Dorsey subió a la red social un enlace del sitio “Valuables”, donde los internautas pueden hacer una oferta, según se lee en el ortal de infobae.com.

Las más alta hasta hoy sábado, de dos millones de dólares, es de Justin Sun, fundador de TRON, una plataforma de blockchain, la tecnología principal usada para las criptomonedas, y propietario del sitio de transmisión BitTorrent.

"El creador de un tuit decide si le gustaría emitirlo en la blockchain para crear una versión única autentificada", explica el sitio de subastas de tuits.

Según el sitio web ‘Valuables by cent’, lo que una persona paga para “poseer un tuit” es un certificado digital del tuit.

Es lo único porque está firmado y verificado por el creador del tuit.

