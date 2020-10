Gatita inunda casa de su dueña en una travesura viral

Jasmin Stork, de 26 años, compartió una historia a principios de octubre que arrasó en redes sociales, pues su gata “Amber” realizó una travesura que le costó miles de libras esterlinas.

Amber vive con Jasmin y su novio en Kingston-upon-Hull, y uno de sus pasatiempos es jugar con la llave del baño. El pasado 7 de octubre, la dueña se ausentó durante media hora para ir a una tienda y la felina aprovechó para abrir la llave y cerrar el lavábamos.

Como si se tratara de una película, Stork encontró todo inundado al llegar a casa y a su gata jugando con el agua.

La historia de esta joven llegó a medios como The Sun, en donde la entrevistaron y le preguntaron si se arrepentía de tener a su gata. Sin embargo, esta dueña remarcó que a pesar de que la travesura le costó miles de libras esterlinas, no tiene “ningún remordimiento en absoluto”.

Antes de ese día, la dueña había grabado las habilidades de su gatita en vídeos que compartió en TikTok, en donde sumó miles de reproducciones.

Anyone ever had to ring their boss and say they can’t work cause their cat flooded the house, or just me? pic.twitter.com/lIi5bgpTVc