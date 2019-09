¿Goofy es un perro o una vaca? El nuevo debate en redes sociales

MÉXICO.— El personaje de Disney, Goofy, o como muchos lo conocemos aquí en México “Tribilín”, es uno de los amigos del ratón más famoso “Mickey”, sin embargo, muchos desconocen qué animal es.

Sabemos que Mickey y Mimie son un par de ratones, su amigo, Pluto es un perro y Donald y Deisy unos patos, pero ¿Goofy?

Esta incógnita de nuevo surgió, gracias a un usuario de redes sociales, quién sembró la duda sobre el origen de Goofy, preguntando si este personaje tan querido era un perro o una vaca

Para sustentar su pregunta, el usuario de la red social TikTok, jeffywing, publicó un video donde él ve una caricatura animada de Goofy y después realiza una búsqueda en Google para averiguar qué tipo de animal es el padre de Max.

“Goofy es una vaca”, aparece como respuesta de un sitio en el buscador.

Después de este “descubrimiento”, las respuestas de asombro no se hicieron esperar y muchos usuarios de redes reaccionaron con memes y publicaciones donde mencionan que se sentían engañados, ya que siempre se pensó que Goofy era un perro.

Ahora me entero (según acabo de leer) de que Goofy es una ¿¿¡¡VACA!!??

Porfavor @malditobulo dime qué no es verdad…y de ser un bovino…¿Sería un toro no? O también me he de enterar ahora de que no es macho?? Puta vida… pic.twitter.com/fPotvOFYcR