MADRID.— Un joven estadounidense, conquisto a muchos mexicanos e internautas tras hacerse viral unos videos donde el chico muestra el gran talento que tiene cantando con todo y mariachi.

Keith Moore, es el joven que se ha vuelto viral debido a su talento expuesto en las calles de Madrid y de Costa Rica.

Keith Moore, autonombrado como 'Güero Ranchero', se convirtió en una persona "viral" luego de que en redes sociales se diera a conocer un video donde interpreta la canción "Amor de los dos" con mariachi.

En entrevista con Infobae México, Moore, señaló que su gusto por el mariachi se dio de forma inmediata, después de escuchar algunas canciones.

Asimismo, aseguró que su "máximo ídolo" es nada menos que don Vicente Fernández.

El joven nacido en Utah, ha sorprendido enormemente sin embargo, él también se dice asombrado con la reacción de las personas cuando lo ven cantando con mariachi alguna canción en la calle.

En redes sociales ha tenido una gran aceptación, y comentarios elogiando su voz o felicitándolo por su gusto y su valentía para cantar en la vía pública, no han parado de llegarle.

Las redes sociales le dan exposición a mi voz. Además de que recibo el reconocimiento por parte de mis seguidores, también me dan comentarios sobre que les gusta cómo interpreto su música y que estoy derribando fronteras”, expresó Keith.

I shed a tear listening to this @kfcradio (via ig:elgueroranchero) pic.twitter.com/duo51VgWlU