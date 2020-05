Hombre no desconecta su bluetooth y esposa expone infidelidad (vídeo)

MÉXICO.- Un hombre olvidó que su celular estaba conectado al de su auto, en donde se encontraba su esposa, y se reprodujo un mensaje que exhibió su infidelidad.

El hombre recibió el mensaje de su presunta amante, se bajó del vehículo para escuchar el audio y no se percató de que el bluetooth estaba conectado. Presuntamente el hecho ocurrió en México, pero ya se volvió viral en otras partes del mundo.

"Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿Estás con tu esposa o qué?", decía la mujer del mensaje que el hombre recibió.