Hombre se niega a reconocer a su bebé; su novia le puso el nombre de su ex

A través de la red social Reddit se hizo viral la historia de un hombre que se niega a firmar el certificado de nacimiento de su hijo, debido a que su novia le puso el nombre de su exnovio.

De acuerdo con la publicación, que ya fue borrada, la pareja ya había elegido un nombre para cuando llegara su primer hijo. Sin embargo, cuando la novia le presentó el certificado éste tenía el nombre de su exnovio. Cuando le preguntó el por qué, le respondió que “fue el impulso de un momento”.

Ahora duda de su parternidad

El hombre, que no se identificó, dice que cuando conoció a su novia, ésta acababa de terminar una relación de ocho años. Aunque reconoce que le parecía que ella no lograba superar la ruptura, las cosas cambiaron cuando el ex se mudó de cuidad y ella quedó embarazada.

"Ella me ha estado engañando durante días, así que al final le dije, con calma, que no firmaría el certificado de nacimiento hasta que cambiemos el nombre por el que acordamos", cuenta el hombre, y añade que ahora su novia se niega a hablar con él hasta que firme el documento y acepte el nombre.

Entre los comentarios de la publicación, algunos incluso le recomendaron hacer una prueba de paternidad, algo que incluso él –según escribió- también ha puesto en duda.- Con información de RT en Español.

Te puede interesar: Muere Harry Brant, el joven hijo de la supermodelo Stephanie Seymour