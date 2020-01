Hombre trata de salvar las cervezas durante el sismo en Islas Caimán

ISLAS CAIMÁN.— Tras la noticia de un sismo siempre se convierte en noticia, la magnitud con la que se presentó, cuántas personas resultaron afectadas y si podría haber la posibilidad de que se vuelva a presentar.

Sin embargo, este hombre se ha colado entre las noticias más relevantes del sismo que impactó en Islas Caimán, pues en un video se pudo observar cómo este sujeto intentó salvar las cervezas de una tienda en la zona del Caribe.

En el video que se ha viralizado, y que fue obtenido de las cámaras de vigilancia de la tienda, se puede ver como el hombre entra a la tienda.

Empieza a recorrer los pasillos y de pronto siente el temblor; sin embargo el sujeto se dirige al stand de las cervezas e intenta sostener las botellas con alcohol.

Debido a que el temblor registró una magnitud de 7.7., su intento por salvar las cervezas fue en vano, ya que al sentir con mayor intensidad el movimiento decide abandonar la zona.

All those good liquors & beers gone to waste now. At least he was a champ for trying to save some of that good stuff during the earthquake today. #earthquake #CaymanIslands pic.twitter.com/sTl9WDNEaH