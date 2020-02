MÉXICO.— Como si se trata de una broma, muchos usuarios en redes llevan un par de años celebrando en Twitter, el 15 de febrero. Si tú eres de los que se pregunta qué se celebra, solo déjanos decirte que la "festividad" parte de un capítulo de Bob Esponja.

El 15 de febrero, se ha convertido en una fecha importante y recordada por muchos internautas pues es nada menos que 'El Día de molestar a Calamardo'.

Todos los fans de la caricatura 'Bob Esponja' saben que luego del día de San Valentín toca molestar a Calamardo, pues así lo tiene marcado "Bob" en su calendario.

El origen de esta celebración se puede ver en el capítulo ‘Empleado del Mes’, que pertenece a la temporada 1.

El personaje que ahora aparece entre los temas tendencia en Twitter: #Calamardo, en la vida real es un pulpo antropomórfico, sin embargo, en la serie está catalogado como un calamar.

Ester personaje vive en un moai entre las casas de Bob Esponja y Patricio Estrella.

Además trabaja como cajero en el restaurante Krusty Krab, junto a Bob Esponja.

En la caricatura Calamardo siempre se muestra un gran despreció hacía Bob Esponja y Patricio, debido a que no tolera el comportamiento alegre y ruidoso de sus vecinos.

Sin embargo, pese a la antipatía de Calamardo hacia ellos, Bob y Patricio lo ven como un amigo.

La "celebración" se ha convertido en una tradición anual; y año con año, usuarios recuerdan la fecha junto con imágenes y memes de Calamardo.

Sin embargo, es importante destacar que todo comenzó cuando la la cuenta oficial de Bob Esponja publicó que si sabían qué día era.- Con información de Excélsior.

Who knows what today is?