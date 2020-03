Influencer, viral por vídeo llorando por no saber lavar en cuarentena

MÉXICO.- El “influencer” mexicano Mario Sierra se volvió viral luego de mostrarse “desesperado” por la cuarentena en un vídeo.

"Cerraron la tintorería y yo no sé lavar la ropa".

"La verdad es que estoy harto de esta cuarentena. Es que ya no puedo más".

Recibe críticas por superficial

Mario Sierra eliminó el vídeo de su cuenta, pues recibió muchas críticas en las que le decían que sus preocupaciones eran muy superficiales.

"En la residencia donde vivo cerraron la piscina, cerraron el gimnasio, cerraron el spa, cerraron la tintorería y yo no sé lavar ropa”. "De los cinco jardines solo dejaron dos abiertos. O sea, ¿qué se supone que voy a hacer?".

Después, habla que le dio la “cuarentena libre” a la mujer que lo ayuda en su casa: "A Lupita le di la cuarentena libre pagada pero porque me da mucho miedo que ella va en transporte público, en el metro y en el camión ¡Y no sé qué bichos pueda traer a mi casa!".

"Estoy cansado de fregar con lejía, soy alérgico a la lejía y ya me duele la nariz de tanto respirar químicos. No estoy acostumbrado", continúa. "De verdad coronavirus, nos quieres matar. Yo ya no puedo más, no puedo salir de compras, no puedo hacer nada", termina quejándose entre lágrimas.

Es posible que el joven haya fingido su vídeo, pero mientras tanto ya se volvió un fenómeno viral en redes

