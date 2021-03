"Instagramer" comparte comida encima de CV y la amenazan de muerte

Una usuaria de Instagram, conocida como Palumbo, compartió una foto que causó indignación en redes sociales.

En una historia de Instagram, la joven mostró su almuerzo encima de un currículum vitae. “Estoy comiendo arriba de un CV que vinieron a dejar”, dijo a manera de burla.

Vi esto en instagram y me está ardiendo la sangre de la molestia. Esta desgracia de persona subió una historia donde alardea de estar comiendo sobre un currículum (cv) pic.twitter.com/4FVNIS5HEo — Iron-Man❄️. (@IronJose10) March 12, 2021

La joven nunca se imaginó el impacto que tendría su publicación, a la que le tomaron captura de pantalla y fue replicada en todas las redes sociales. El enojo fue tal que la amenazaron de muerte y tuvo que pedir disculpas públicamente.

La mujer dijo que todo se trató de una broma “inocente”, pero para muchos significó una falta de respeto para quienes están en busca de trabajo.

Influencer responde en redes sociales

Ante la lluvia de reacciones negativas, Pau Palumbo respondió en sus redes sociales;

“¿Para qué me siguen? ¿Quieren que coma arriba de sus CV o qué? Vayan a dormir, fantasmas”. Finalmente, cuando la situación fue subiendo de tono, pidió disculpas y rogó que dejaran de enviarle mensajes con insultos.

Ejemplo de gente miserable como @Pau_palumbo: mostrar desprecio a necesidades ajenas, insultar a los agraviados ante tal situacion, mentir sobre el hecho y despues esconderse. El modus operandi de manual, de gente que tiene una moral y etica destruida. pic.twitter.com/Iguf50jEP3 — Jung Park (@JungParkAR) March 14, 2021

“Voy a contar cómo fue todo porque ya me cansé de recibir amenazas de muerte, mensajes de hombres diciéndome que me van a buscar y violar, que me van a cortar la cara, gente pasándome fotos de armas, pasándome la dirección de mi casa, todos mis datos, mi documento, mi obra social, mi número teléfono. 50 mil mensajes de todas las redes sociales, amenazas a mi familia y más cosas”, escribió.Párrafo

“Para empezar, la foto viralizada de la comida está editada”, dijo. “Vinieron a dejar un CV. Le dije al chico que no me lo deje, que se lo lleve porque en mi trabajo no toman gente cuando dejan los CV. Le aclaré que los supervisores los tiran como en muchos lados y varias personas saben eso. Le dije eso dos veces para que directamente no se gaste en dejarlo pero me lo quiso dejar igual. Agarré y lo guardé”, añadió.

“Eran las tres de la tarde, tuve tiempo de pedirme algo para comer, me dieron una bandeja de plástico con cubiertos de plástico que claramente no podía comer de ahí“, añadió. “Era lo único que tenía a mano, que podía usar. Ya sé que no tendría que haber subido ninguna historia ni nada, pero yo subo estupideces”, agregó. “La gente de mi entorno, que me conoce de verdad, sabe cómo soy yo, sabe que no soy lo que me hicieron aparentar en la historia, ni una mala persona. Ya sé que me equivoqué, qué más quieres que haga”, concluyó.

