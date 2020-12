Intercambios de regalos en Navidad: memes y peores experiencias

A través de redes sociales la cadena Miniso, conocida por su variedad en productos, lanzó una campaña con la etiqueta #IntercambiosMiniso, con el que invita a los usuarios a comprar evitar “más corazones rotos” y regalar algo que de verdad le guste a la otra persona.

La iniciativa de la cadena japonesa en México dio pie para que los internautas compartieran memes y sus peores experiencias en un intercambio de regalos.

A MÍ ME REGALARON ESTO: una FAJA MOLDEADORA DE GLUTEOS y un ATRAPANOVIOS (no sirve😩) Cuéntenme la peor o más divertida historia de intercambio para que el señor @MinisoMexico les patrocine un intercambio junto con 4 amigos. Usen #IntercambiosMiniso y @MinisoMexico pic.twitter.com/mQZFLksThV

Al parecer, la mayoría de los internautas consideran que la bota llena de dulces o los calcetines, son los peores regalos que se pueden dar en un intercambio.

No obstante, también hay otros que compartieron experiencias “traumáticas” debido a que las personas le dieron regalos “extraños”, como un títere tétrico.

Una vez me dieron una marioneta de este tipo, pero +tétrica:( estaba mojada de que la habían lavado, junto con una playeraXXXL que también estaba mojada y se terminó rompiendo la bolsa de regalo por la humedad, que todo se me cayó en la calle:( @MinisoMexico #IntercambiosMiniso pic.twitter.com/dhPru2v7AG

Otros internautas se quejaron de haber recibido regalos menores al presupuesto que se había pactado entre los compañeros.

En el intercambio de la secundaria regale un perfume Paris Hilton original + chocolates ferrero y yo solo recibi un shampoo sedal, dulces y un labial usado 😢😒. Siempre me pasaba del presupuesto acordado, pero ya no jaja desde ahi soy bien pinche tacaña 😂😂 #IntercambiosMiniso

Una vez en la escuela yo llevé chocolates y un oso y a mí no me habían dado regalo y la maestra me regaló tres chocolates de a peso y una paleta:( cuando yo me había gastado como 80 pesos:c (a los 10 años bro) me dolió y de ahí ya no entro en las escuelas 🙁 #IntercambiosMiniso