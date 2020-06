Nueva teoría viral señala al fin del mundo en junio de 2020

Una nueva teoría sobre el fin del mundo se volvió viral en internet. El científico Paolo Tagaloguin afirmó que bajo una nueva lectura del calendario maya, se descubrió que la fecha exacta del fin del mundo es en 2020 y no en 2012.

En la teoría se explica que los calendarios maya y juliano no se leyeron de la manera correcta para hacer la predicción de 2012, pues se argumenta que desde que se introdujo el calendario gregoriano, no se han sumado 2 mil 948 días, fecha que sumada desde aquel 2012 hasta ahora, nos daría como resultado el 21 de junio de 2020.

Es decir, de acuerdo con la nueva teoría, el fin del mundo sería el próximo domingo 21 de junio.

¿Es real?

No, no es un hecho comprobado y no hay fundamento científico que demuestre la afirmación. Sin embargo, es un hecho que la “nueva teoría del fin del mundo” ya es viral en internet y que miles de usuarios la han replicado.

El fin del mundo que pronosticaba el Calendario Maya no era el 2012, sino el próximo 21 de junio - Periodista Digital https://t.co/N6xn0soZyL — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) June 14, 2020