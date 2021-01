Investiga el FBI un TikTok de presunta joven secuestrada

La policía de Estados Unidos investiga un vídeo de TikTok donde aparece una adolescente con moretones en el rostro mirando en silencio a la cámara.

Las autoridades sospechan que podría tratarse de Cassie Compton, una joven que desapareció en Arkansas, al sur de EE.UU., en 2014.

El vídeo muestra a una adolescente sentada en el asiento trasero de un vehículo entre dos hombres.

La joven tiene moretones en los ojos y mira callada a la cámara mientras los hombres hablan entre sí.

Varias personas comentaron en internet que la joven se parece a Cassie, quien desapareció de su hogar en Stuttgart cuando tenía 15 años, reportaron los canales Fox16 y KATV.

"Apreciamos todas las pistas e información sobre Cassie Compton. Tenemos el video de TikTok y hemos visto las publicaciones en Facebook", expresó el Departamento de Policía de Stuttgart en un comunicado.

Per the #lostgirl post, it appears the girl in the video is #haleygracephillips and she wants to be left alone. ❤️ I'm glad she appears to be ok. My heart goes out to the family of #CassieCompton this must have been a wild ride for them. I hope she is found safe. https://t.co/cDl9ClU85D