Iris Apfer: influencer con 100 años y más de millón y medio de seguidores

Tiene 100 años y más de millón y medio de seguidores en Instagram.

Además, es pilar de una de las agencias de modelaje más reconocidas del mundo. Conoce quién es Iris Apfel.

Iris Apfel, una "estrella geriátrica"

Aunque se define a sí misma como “estrella geriátrica”, lo cierto es que Iris Apfel es una de las influencers más importantes del mundo de la moda y acumula millones de seguidores en sus redes sociales.

Instagram es la plataforma que escogió para celebrar sus cien años de vida marcados por un estilo exagerado, una mezcla incesante de colores… y sus icónicas gafas.

La moda y el mundo de Iris Apfel

La unión entre el mundo de la moda e Iris fue inevitable: su familia se dedicaba al mundo de las telas y su madre tenía una boutique de ropa en Nueva York.

Así adquirió ese buen ojo que posee y, por supuesto, su personal estilo. Con 16 años no tenía problemas en ir desde Queens hasta Manhattan para comprar topa y joyas en tiendas de segunda mano antes de comenzar a trabajar en la revista de moda Women’s Wear Daily.

Nueve presidentes de EE.UU. entre sus clientes

En la década de los años cuarenta conoció a Carl, se casó con él y juntos crearon Old World Weavers.

Esta compañía textil recreaba tejidos vintage y puede presumir de tener entre sus clientes a nueve presidentes de Estados Unidos: Truman, Eisenhower, Keneddy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan y Clinton.

A pesar de ello, el mundo de la moda no reparó en ella hasta que el MET (The Metropolitan Museum of Art) organizó una exposición sobre su figura: "Iris Apfel: rara avis".

Iris Apfel logró su primer éxito a los 84 años de edad

Iris confesó que nunca tuvo un plan y los capítulos de su vida, simplemente, han ido pasando.

Su primer gran trabajo en la moda llegó cuando tenía 84 años y, cuando cumplió 90, firmó con la agencia global de modelos IMG.

A partir de entonces, su vida se convirtió en toda una montaña rusa de emociones, que se tradujeron en la creación de su propia Barbie, un libro para colorear autobiográfico y la publicación de sus memorias.

La centenaria influencer y sus distintivos anteojos

A nivel laboral concibió una colección cápsula de la mano de HSN, una para el hogar con Grandin Road y con motivo de su cumpleaños lanzó una colección de maquillaje limitada con MAC que incluye barra de labios, sombra de ojos y colorete.

No obstante, la celebración más especial es el trabajo que efectuó mano a mano con la marca de gafas Zenni.

Con ellos diseñó la colección Iris Apfel Zentennial, que se traduce en una selección de enormes y atrevidas monturas teñidas de colores intensos.

Y es que más allá del número de veces que sopló las velas, uno de los elementos icónicos de Iris Apfel (y, por extensión, del mundo de la moda) son sus lentes. Un binomio para celebrar.

