Japonesa se viraliza por presumir su español con acento colombiano

Sakura Kamaya es una mujer japonesa que labora para Toei Animation, uno de las empresas de animación más importantes de Japón, que tiene a su cargo animes como Dragon Ball Z, One Piece y Saint Seiya.

Sin embargo, recientemente Sakura se volvió viral no precisamente por su trabajo, sino por una peculiaridad: es japonesa hispanohablante, pero con acento colombiano.

El pasado siete de agosto, Sakura compartió un vídeo de Tik Tok en el que se presenta y asegura: “no soy un perfil falso, así que me hace el favor y me respeta. Qué por ser japonesa, ¿qué? ¿No puedo hablar bien español?”

El vídeo rápidamente se hizo viral con más de mil comentarios y se ha compartido casi diez mil veces a través de Facebook.

La historia de Sakura Kayama

Y para aquellos que se preguntan cómo es posible que Sakura tenga tan buen acento en español, en una entrevista para un programa de YouTube compartió que su madre es colombiana y su papá japonés.

Pero qué 🤣 Nunca pensé que la Japopaisa me iba a dar más fama que haber estado en Pokémon o Saint Seiya :C Vean Saint Seiya en Netflix :C Publicada por Sakura Kayama en Viernes, 7 de agosto de 2020

Si bien nació en Japón, a los cinco años se mudó a Colombia donde pasó su infancia y parte de su adolescencia.

La reacción que causó su vídeo incluso sorprendió a la propia Sakura, quien ha aprovechado el momento para promocionar su trabajo y parte de su cultura.