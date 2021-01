Ser un meme ''lo mejor de mi vida'': así luce Esteban de ''Caso Cerrado''

Jay Colindres, a quien algunos recuerdan como Esteban de “Caso Cerrado”, se suma a la lista de personalidades que comparten su historia tras convertirse en un “meme”.

El hoy youtuber contó para el canal de BuzzFeed Latam, que en realidad el efecto viral llegó tres años después de que grabó ese episodio –en 2014- para “Caso Cerrado”, conducido por la doctora en derecho Ana María Polo.

“Les tengo una confesión, antes de llegar al set de ‘Caso Cerrado’ yo fui a un restaurante a almorzar y me tomé un traguito… dos o tres… Entonces yo iba al set ‘entonado’”, reconoce el también actor, que hoy ya no luce esa peculiar cabellera que le hizo inmortalizar la frase: “Estúpida, mi pelo, idiota”.

Colindres dice que en realidad la frase le salió de un modo natural y que fue más bien producto de su nerviosismo y no algo que estuviera planeado.

“Recuerdo que estábamos en plena discusión con Leonor. Ella me gritaba, yo le gritaba (…) y en una se acercó demasiado a mí y en eso le dejé ir el trancazo (golpe) y empieza a llorar en su desesperación de no saber qué hacer. Entonces coge (toma) el vaso con agua y me lo tira”.