Joven acusa que no la dejaron subir a autobús de Valencia por su escote

ESPAÑA.- Cristina Durán, una internauta, causó polémica en redes sociales al acusar que no la dejaron subir a un autobús en Valencia por su escote.

"Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros", explicó Cristina en su cuenta de Twitter. "No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada", escribió la joven compartiendo la ropa.

"Me he sentido discriminada", apuntó.

Foto: Redes sociales

"EMT Valencia, en otros dos autobuses sí que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación?", preguntó la joven en un tuit que le dio la vuelta al mundo.

Le contestan

La compañía EMT Valencia le contestó.

"Por favor, si nos indicas más datos por DM podemos investigar mejor qué ha ocurrido para tomar las medidas necesarias. Gracias y sentimos la mala experiencia".

Debido al contexto actual, fueron muchas mujeres y hombres los que se sumaron a los comentarios de apoyo a Cristina.