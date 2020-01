Joven borra ex parejas de fotos; se vuelve viral por asombroso resultado

EE.UU.— En la era de las redes sociales y los emprendedores, hacer dinero puede ser fácil. Así lo demostró una chica que ofreció un singular servicio y en cuestión de días se llenó de trabajo, pero también se volvió viral.

La chica coloco el anunció de "borrar a tu ex de tu foto favorita por tan sólo 10 dólares". Ahora es una más de las personas que se han convertido en noticia viral, debido al alboroto que se ha generado en redes sociales.

En redes sociales, es en donde se dio a conocer el trabajo de una usuaria identificada como @hexappeaI, que asombró a sus clientes con su buen trabajo.

La chica colocó en sus redes sociales, el anunció que decía: borrar a tu ex de tu foto favorita por tan sólo 10 dólares.

for $10 i will edit your ex out of your photo serious inquiries only pic.twitter.com/QDLfNlb86u

Ante tan singular servicio, varios cibernautas incrédulos, la retaron con varias imágenes, donde quitar a la expareja resultaba relativamente muy difícil, debido la posición que tenía en la toma.

Sin embargo, la joven demostró sus habilidades con el Photoshop al dejar las imágenes con increíbles resultados y sin rastros de la presencia de las exparejas.

Luego de demostrar su gran habilidad, la chica colocó un aviso en el que demostraba que su trabajo iba en ascenso.

due to the amount of messages im getting i’m raising the price to $15. if you messaged me before this, it will still be $10 when i get to you.